Путин объяснил отсутствие военной техники на параде Победы

Путин: Техники на параде Победы не было, чтобы сосредоточить внимание на СВО

Военной техники на параде Победы 9 мая в Москве не было по нескольким причинам. Об этом заявил президент России Владимир Путин по время общения с журналистами, передает ТАСС.

Российский лидер объяснил, что смотр проходил в сокращенной программе не только по соображениям безопасности, но и чтобы сосредоточить внимание на специальной военной операции (СВО).

Ранее Путин заявил, что подвиг героев Великой Отечественной войны вдохновляет участников СВО в составе Вооруженных сил (ВС) России. Он подчеркнул, что герои спецоперации сегодня продолжают идти вперед, несмотря на противодействие «агрессивной силы», поддерживаемой блоком НАТО.