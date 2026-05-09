21:14, 9 мая 2026

Путин рассказал о реакции России на угрозы Зеленского

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Россия не оставила без внимания угрозы Владимира Зеленского нанести удар по Москве 9 мая. Об этом на пресс-конференции рассказал президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Москва не ограничивалась заявлением Минобороны в ответ на провокационные заявления Киева, была нота и со стороны МИД», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что он обсуждал возможные последствия атаки Украины на парад Победы с США, Китаем, Индией и другими странами.

Ранее Путин объяснил отсутствие военной техники на параде Победы. Российский лидер объяснил, что смотр проходил в сокращенной программе не только по соображениям безопасности, но и чтобы сосредоточить внимание на СВО.

