Путин оценил роль Трампа в урегулировании на Украине

Россия благодарит Соединенные Штаты за посредничество, однако урегулирование украинского кризиса — в первую очередь дело Москвы и Киева. Об этом в рамках пресс-подхода заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.
Как подчеркнул российский лидер, сегодняшняя администрация Дональда Трампа искренне стремится разрешить конфликт на Украине, поскольку Вашингтону он явно не нужен. У Белого дома в этом смысле множество других приоритетных задач, отметил Путин.
«Но это прежде всего дело России и Украины», — указал президент.
Ранее Владимир Путин назвал оправданным предложение США о перемирии. По его словам, Москва сразу же положительно отреагировала на американскую инициативу.
Кроме того, Путин выразил готовность встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он добавил, что никогда не отказывался от встречи с ним.