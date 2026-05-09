23:21, 9 мая 2026

Путин оценил роль Трампа в урегулировании на Украине

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Россия благодарит Соединенные Штаты за посредничество, однако урегулирование украинского кризиса — в первую очередь дело Москвы и Киева. Об этом в рамках пресс-подхода заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Как подчеркнул российский лидер, сегодняшняя администрация Дональда Трампа искренне стремится разрешить конфликт на Украине, поскольку Вашингтону он явно не нужен. У Белого дома в этом смысле множество других приоритетных задач, отметил Путин.

«Но это прежде всего дело России и Украины», — указал президент.

Ранее Владимир Путин назвал оправданным предложение США о перемирии. По его словам, Москва сразу же положительно отреагировала на американскую инициативу.

Кроме того, Путин выразил готовность встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он добавил, что никогда не отказывался от встречи с ним.

