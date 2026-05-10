02:56, 10 мая 2026Интернет и СМИ

Украинские хакеры стали уничтожать данные россиян

Марина Совина
Марина Совина

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Проукраинские хакеры меняют тактику кибератак на российские компании и госструктуры. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, злоумышленники перешли к тактике «выжженной земли», которая подразумевает максимальное уничтожение данных россиян. Как отмечают аналитики, в последнее время участились случаи применения вирусов-шифровальщиков и вайперов, которые приводят к потере информации. По словам экспертов, характер кибервойны, ведущейся против России, изменился: она стала более системной, изощренной и разрушительной.

Ранее сообщалось, что хакеры могут взламывать умные телевизоры россиян с целью украсть данные граждан. Как рассказал эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Владимир Дащенко, их используют как точку входа в домашнюю сеть, к которой подключены также смартфоны, компьютеры и устройства умного дома.

