Хакеры начали взламывать телевизоры россиян с одной целью

«Лаборатория Касперского»: Хакеры взламывают Smart TV для кражи данных россиян

Хакеры могут взламывать умные телевизоры россиян с целью украсть данные граждан. Их используют как точку входа в домашнюю сеть, к которой подключены также смартфоны, компьютеры и устройства умного дома, рассказал РИА Новости эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Владимир Дащенко.

«Современные Smart TV — это, по сути, компьютеры с операционной системой и постоянным подключением к интернету. Для пользователя основной риск связан с тем, что взломанное устройство может стать точкой входа в домашнюю сеть», — уточнил специалист.

По его словам, взлом телевизора можно распознать по косвенным признакам: появление новых приложений, самопроизвольные изменения настроек, существенное замедление работы устройства. Дащенко рекомендовал в этом случае отключить Smart TV от сети, сбросить его до заводских настроек, обновить прошивку и придумаь новые пароли для всех аккаунтов, которые открывались на этом телевизоре.

Ранее стало известно, что хакеры начали взламывать умные пылесосы для доступа к другим устройствам в домах.