Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:24, 15 марта 2026

Хакеры начали взламывать телевизоры россиян с одной целью

Александра Синицына
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Хакеры могут взламывать умные телевизоры россиян с целью украсть данные граждан. Их используют как точку входа в домашнюю сеть, к которой подключены также смартфоны, компьютеры и устройства умного дома, рассказал РИА Новости эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Владимир Дащенко.

«Современные Smart TV — это, по сути, компьютеры с операционной системой и постоянным подключением к интернету. Для пользователя основной риск связан с тем, что взломанное устройство может стать точкой входа в домашнюю сеть», — уточнил специалист.

По его словам, взлом телевизора можно распознать по косвенным признакам: появление новых приложений, самопроизвольные изменения настроек, существенное замедление работы устройства. Дащенко рекомендовал в этом случае отключить Smart TV от сети, сбросить его до заводских настроек, обновить прошивку и придумаь новые пароли для всех аккаунтов, которые открывались на этом телевизоре.

Ранее стало известно, что хакеры начали взламывать умные пылесосы для доступа к другим устройствам в домах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok