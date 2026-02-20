Хакеры начали взламывать умные пылесосы для доступа к другим устройствам

РИА Новости: Хакеры взламывают умные пылесосы для доступа к устройствам в сети

Хакеры начали взламывать умные пылесосы для получения доступа ко всем устройствам в сети. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Золотухин в беседе с РИА Новости.

«Сегодня мошенники (...) проникают в наши дома, где кибербдительность пользователей ослабевает. Пройдя дальше по "цифровому дому" через уязвимости роутера или подобрав пароль к Wi-Fi, злоумышленник может получить доступ ко всем устройствам в сети», — рассказал Золотухин.

По его словам, даже будучи взломанным пылесос может выполнять свои обязанности. При этом целью злоумышленников могут быть личные данные пользователей, полученные в том числе с помощью встроенных в устройство камер.

