07:23, 20 февраля 2026

Хакеры начали взламывать умные пылесосы для доступа к другим устройствам

Евгений Силаев
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Хакеры начали взламывать умные пылесосы для получения доступа ко всем устройствам в сети. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Золотухин в беседе с РИА Новости.

«Сегодня мошенники (...) проникают в наши дома, где кибербдительность пользователей ослабевает. Пройдя дальше по "цифровому дому" через уязвимости роутера или подобрав пароль к Wi-Fi, злоумышленник может получить доступ ко всем устройствам в сети», — рассказал Золотухин.

По его словам, даже будучи взломанным пылесос может выполнять свои обязанности. При этом целью злоумышленников могут быть личные данные пользователей, полученные в том числе с помощью встроенных в устройство камер.

Ранее под Челябинском осудили хакера, похитившего деньги жертв, используя номера, которыми не пользовались более полугода. Ущерб составил 3,3 миллиона рублей.

