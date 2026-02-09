Особый навык помог хакеру украсть у россиян миллионы рублей

Под Челябинском обманувший россиян на 3,3 млн рублей хакер получил 7 лет колонии

Под Челябинском похитивший со счетов россиян 3,3 миллиона рублей хакер получил семь лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.

Фигурант — житель Челябинска. Он признан виновным по статьям о краже и о неправомерном доступе к компьютерной информации. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, осужденный имеет навыки в области компьютерных технологий. Он нашел данные об абонентских номерах, которыми не пользовались более полугода. Мужчина смог установить паспортные данные абонентов и похитил с их счетов деньги, оформив на них кредиты в банках на общую сумму более 3,3 миллиона рублей.

