В России раскрыли работающую на мошенников супружескую пару

В Новосибирске арестованы супруги, обслуживающих сим-боксы аферистов

В Новосибирске раскрыли и арестовали супружескую пару, которая крала деньги из россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Новосибирской области.

Фигуранты — жители села Новолуговое. Мужчина и женщина обвиняются по части 3 статьи 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенные организованной группой»). Они арестованы.

По данным правоохранителей, ФСБ пресекла деятельность участников преступной группы, которая занималась телефонным мошенничеством и передавала деньги на Украину. Обвиняемые занимались установкой и обслуживанием сим-боксов мошенников. С марта 2025 года, соблюдая конспирацию, сняли квартиры в Новосибирске, в которых организовали тайники и установили абонентское коммутационное оборудование. С помощью него аферисты похищали у россиян деньги и через криптокошельки переводили их на Украину.

