JW: Зеленский ждал удара России по Киеву, чтобы выставить себя жертвой

Президент Украины Владимир Зеленский втайне ждал удара России по Киеву, чтобы затем выставить себя жертвой. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

«Он явно не боится удара по Киеву в случае нападения на парад Победы. Возможно, Зеленский даже тайно этого желает», — отмечается в статье.

Как поясняет издание, это дало бы возможность украинскому лидеру изобразить из себя жертву и произвести впечатление на президента США Дональда Трампа.

Ранее Зеленский пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. В ответ на его слова в Минобороны России заявили, что российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву.