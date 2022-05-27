«Макдоналдс» представил варианты нового названия в России

McDonald’s подал в Роспатент четыре варианта для регистрации нового названия в России

В процессе смены названия «Макдоналдс» в России рассматриваются четыре варианта, соответствующие заявки поданы в Роспатент. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РБК. Представитель сети ресторанов объяснил, что ведется работа по созданию нового бренда и окончательного решения пока нет.

Первым заявки в Роспатенте обнаружило агентство «Москва». При этом источник, знакомый с ситуацией, утверждал, что поданы пять заявок, но сайт отобразил только четыре: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

«Отправили заявки на регистрацию нескольких названий. В дальнейшем из всех зарегистрированных названий будет выбрано одно», — рассказали в «Макдоналдсе».

Ранее гендиректор «Макдоналдса» в России Олег Пароев подчеркивал, что название новой сети не будет содержать никакой отсылки к прежней компании, в том числе не сохранится фирменная буква «М». По его словам, такой логотип явно указывал бы на связь с международной компанией.

Возобновить работу заведения должны 12 июня. В этот день откроется точка на Тверской улице в Москве, в районе метро «Пушкинская». Она же была первым рестораном сети, заработавшим в СССР.

Новым владельцем «Макдоналдса» стал сооснователь «НефтеХимСервиса» бизнесмен Александр Говор, ранее управлявший рядом одноименных заведений по франшизе в Сибири. Ему достались все 850 заведений сети в России.

Руководство «Макдоналдса» объяснило, что причиной продажи сети стал военный конфликт на Украине, приведший к гуманитарному кризису. Как подчеркнул исполнительный директор компании Крис Кемпчински, работа в России больше не соответствует ценностям компании.