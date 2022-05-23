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Новый российский «Макдоналдс» останется без фирменной «M»

Глава «Макдоналдс» в России Пароев опроверг слухи о сохранении новой сетью буквы «М»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Рестораны «Макдоналдс» будут работать в России под новым логотипом и с новой символикой, они останутся без традиционной буквы «М», отсылающей к иностранной фирме. Об этом в комментарии ТАСС заявил гендиректор «Макдоналдс» в России Олег Пароев.

Таким образом он опроверг материал газеты «Известия», в котором говорилось, что «М» останется той же, чем сейчас, а на вывеске сохранятся латинские буквы «Mc».

Пароев попросил не верить слухам, подчеркнув, что название «Mc» не рассматривается, а логотипа в виде буквы «М» не будет «100 процентов». По его словам, такой логотип явно бы указывал на принадлежность к международному бренду McDonald's. В связи с этим старые вывески демонтируют, а новое предприятие не может работать под полностью новым брендом.

«Макдоналдс» остановил работу почти всех своих ресторанов в России 14 марта в связи с действиями российской армии на территории Украины. На тот момент доля ресторанов сети в российском общепите достигала 7 процентов. При этом компания продолжила платить по договорам аренды и зарплату сотрудникам.

Спустя два месяца, 16 мая, было объявлено о продаже российского отделения бизнесмену Александру Говору, который развивал по франшизе 25 ресторанов сети. Ориентировочно рестораны смогут заработать в середине июня.

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Платон Щукин
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