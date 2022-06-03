Российский «Макдоналдс» сменил название на «Система ПБО»

Юрлицо российского бизнеса американской сети McDonald`s сменило название с ООО «Макдоналдс» на «Система ПБО», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Как будут называться рестораны, пока неизвестно. Ранее источник телеканала «Москва 24» заявил, что сеть будет называться «Доминис». Позже пресс-служба бывшей сети ресторанов «Макдоналдс» это опровергла. Рассматриваются несколько вариантов названий: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

Российское подразделение «Макдоналдса» выкупил сибирский бизнесмен и один из франчайзи Александр Говор. Он рассказал, что по плану все точки должны снова открыться в ближайшие два месяца. Кроме того, в ближайшие годы Говор намерен увеличить сеть до тысячи ресторанов по всей стране.

Бизнесмен также раскрыл некоторые подробности заключения сделки. По его словам, на встрече с российскими франчайзи, посвященной уходу корпорации из России, представители «Макдоналдса» настаивали на полной остановке бизнеса.