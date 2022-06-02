Стали известны названия блюд в российском «Макдоналдсе»

Российский «Макдоналдс» заменит иностранные названия в меню ресторанов

В меню российской сети ресторанов быстрого питания на основе бывшего «Макдоналдса» заменят иностранные названия. Об обновлениях стало известно Telegram-каналу SHOT.

Из меню уберут позиции, названия которых отсылает к названию американской сети. Так, например, вместо Чикен Макнаггетс в российской версии появятся просто Наггетсы. По такой же аналогии поменяли названия соусу Макчикен и бургеру Макчикен Премьер, которые станут просто соусом Чикен и бургером Чикеном. Также поменяют названия больших бургеров. Вместо бутербродов-«роялов» появятся «гранды». Например, Двойной Роял теперь называется Двойной Гранд.

Дизайн упаковок, в которых традиционно подавались блюда в «Макдоналдсе», не претерпел значительных изменений. В большинстве своем дизайн остался узнаваем, сохранились знакомые цвета, однако логотип «золотые арки», изображающие букву «М», убрали. Новый владелец российской сети ресторанов Александр Говор уточнял, что букву «М» уберут также с вывесок, посуды и салфеток.

Ранее стало известно, что компания «Макдоналдс» отправила в Роспатент заявки на регистрацию трех новых брендов. Среди названий — «Точно он», «Это он» и «Компас». Под вышеперечисленными брендами можно будет открывать бары, кафе и рестораны, включая заведения с едой навынос.