Российские «Макдоналдсы» лишили буквы «М»

Forbes: российские партнеры «Макдоналдса» будут обязаны снять узнаваемые вывески

Российские партнеры «Макдоналдса» «Региональная сеть предприятий питания» и «Развитие РОСТ» будут обязаны снять вывески с буквой «М» со своих заведений. Об этом в интервью Forbes заявил новый владелец российской сети ресторанов быстрого питания Александр Говор.

Новый владелец объяснил, что лишение права на использование символики связано с тем, что «Макдоналдс» после продажи своего бизнеса в России расторгнет все субконцессии со всеми отечественными партнерами, поэтому им придется заключать договор концессии под новым брендом.

Говор отметил, что запрет на использование узнаваемой символики распространяется не только на вывески, но и на любую продукцию со знаком американского бренда. По словам владельца, ее придется утилизировать.

«Мы не сможем использовать логотипы которые повторяют знак "золотые арки", а наименование нового бренда не должно напрямую указывать на бренд "Макдоналдс". Соглашение с корпорацией "Макдоналдс" также предусматривает полный отказ от использования какой-либо продукции с логотипом "Макдоналдса": посуда, салфетки, упаковка и так далее», — рассказал Говор.

Ранее стало известно, что компания «Макдоналдс» отправила в Роспатент заявки на регистрацию трех новых брендов. Среди названий — «Точно он», «Это он» и «Компас». Под вышеперечисленными брендами можно будет открывать бары, кафе и рестораны, включая заведения с едой навынос.