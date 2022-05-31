«Макдоналдс» зарегистрировал в России три новых бренда

«Макдоналдс» подал заявки на регистрацию брендов «Точно он», «Это он» и «Компас»

Компания «Макдоналдс» отправила в Роспатент заявки на регистрацию трех новых брендов, сообщает агентство «Москва», ссылаясь на документацию.

Среди названий такие как «Точно он», «Это он» и «Компас». Все три названия регистрируются по нескольким классам международной классификации товаров и услуг, которые позволяют заведению общепита после открытия готовить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, картофель фри, креветки и другую продукцию.

Помимо этого, под вышеперечисленными брендами можно будет открывать бары, кафе и рестораны, включая заведения с едой на вынос.

Ранее член Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев заявил, что разговоры о новом меню «Макдоналдс» без «Биг Мака», «Биг Тейсти» и ряда других позиций могут оказаться сплетнями. Он добавил, что потребителям вполне могут предложить привычные блюда под другими названиями.