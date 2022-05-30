Маркетолог высказался о судьбе меню обновленного «Макдоналдса»

Маркетолог Григорьев допустил появление «Большого Вкусненького» вместо «Биг Тейсти»

Разговоры о новом меню «Макдоналдс» без «Биг Мака», «Биг Тейсти» и ряда других позиций могут оказаться сплетнями, заявил маркетолог, член Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев. Он добавил, что потребителям вполне могут предложить привычные блюда под другими названиями, например «Большой Ваня» и «Большой Вкусненький». О судьбе меню сети ресторанов он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Популярный бургер «Биг Мак» сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» уберут из меню российского аналога. Об изменениях стало известно Mash. Также сообщается, что из меню могут убрать «Биг Тейсти», «Макфлури» и ряд других позиций.

Альтернативы

«На самом деле, никто не видел итогового меню, — заметил Григорьев. — Я читал неоднократно эти новости, но не нашел ни одной со ссылкой на официальные лица компании, так что нужно ждать и смотреть, как все будет реализовано. Я бы, естественно, тоже поменял фирменные названия блюд. Несмотря на то, что сейчас у нас эпоха беспредела, сохранение прежних наименований может повлечь за собой серьезные последствия. Но, несмотря на это, никто не мешает положить на булку две котлеты и назвать это "Большой Ваня". Так что, возможно, мы увидим очень похожие продукты, но с другими названиями. Не "Биг Тейсти", а "Большой Вкусненький"».

Вместе с тем, маркетолог подтвердил, что Coca-Cola в ресторанах, действительно, больше не будет, потому что компания полностью ушла из России. Эту позицию заменят другими газированными напитками.

«А что касается булок с котлетами, то там точно ничего не случится, хотя бы потому, что полностью поменять технологию и превратить "Макдоналдс" в пельменную невозможно. Да и на фабрике тоже все отработано, так что котлеты будут такими же. Вопрос только в том, как сформировать этот конструктор из булок, котлет и листиков салата. Можно, например, соус поменять и все, это уже будет другое блюдо», — объяснил маркетолог.

Ранее сообщалось, что в процессе смены названия «Макдоналдс» в России рассматриваются четыре варианта, среди которых «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Соответствующие заявки были поданы в Роспатент.