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Стало известно об изменениях в меню российского «Макдоналдса»

Популярный бургер Биг Мак из «Макдоналдса» уберут из меню российского аналога ресторана

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярный бургер Биг Мак сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» уберут из меню российского аналога. Об изменениях стало известно Mash.

По данным издания в Telegram-канале, из меню ресторанов уберут Биг Мак из-за тесной имиджевой привязки к бренду. Отмечается, что остальные бургеры имеют шансы остаться в меню под новыми названиями. К примеру, новое название получит Роял.

В меню также остаются картофель фри, наггетсы и креветки. Однако салаты «Овощной» и «Цезарь с курицей» исключат. По информации Mash, компании не удалось договориться с поставщиками.

Уточняется, что обучение персонала остается прежним — через McFamily. Компания также не планирует сокращений в ближайшие два года. В новом коллективном соглашении это пропишут отдельным пунктом.

27 мая закрытое акционерное общество (ЗАО) «Москва-Макдоналдс» во главе с генеральным директором «Макдоналдс» в России зарегистрировало домен veseloivkusno.ru.

Ранее сообщалось, что в процессе смены названия «Макдоналдс» в России рассматриваются четыре варианта, среди которых «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Соответствующие заявки были поданы в Роспатент.

Гендиректор «Макдоналдса» в России Олег Пароев подчеркивал, что название новой сети не будет содержать никакой отсылки к прежней компании, в том числе не сохранится фирменная буква «М». По его словам, такой логотип явно указывал бы на связь с международной компанией.

Возобновить работу заведения должны 12 июня. В этот день откроется точка на Тверской улице в Москве, в районе метро «Пушкинская». Она же была первым рестораном сети, заработавшим в СССР.

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Асель Минбаева
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