Стало известно об изменениях в меню российского «Макдоналдса»

Популярный бургер Биг Мак из «Макдоналдса» уберут из меню российского аналога ресторана

Популярный бургер Биг Мак сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» уберут из меню российского аналога. Об изменениях стало известно Mash.

По данным издания в Telegram-канале, из меню ресторанов уберут Биг Мак из-за тесной имиджевой привязки к бренду. Отмечается, что остальные бургеры имеют шансы остаться в меню под новыми названиями. К примеру, новое название получит Роял.

В меню также остаются картофель фри, наггетсы и креветки. Однако салаты «Овощной» и «Цезарь с курицей» исключат. По информации Mash, компании не удалось договориться с поставщиками.

Уточняется, что обучение персонала остается прежним — через McFamily. Компания также не планирует сокращений в ближайшие два года. В новом коллективном соглашении это пропишут отдельным пунктом.

27 мая закрытое акционерное общество (ЗАО) «Москва-Макдоналдс» во главе с генеральным директором «Макдоналдс» в России зарегистрировало домен veseloivkusno.ru.

Ранее сообщалось, что в процессе смены названия «Макдоналдс» в России рассматриваются четыре варианта, среди которых «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Соответствующие заявки были поданы в Роспатент.

Гендиректор «Макдоналдса» в России Олег Пароев подчеркивал, что название новой сети не будет содержать никакой отсылки к прежней компании, в том числе не сохранится фирменная буква «М». По его словам, такой логотип явно указывал бы на связь с международной компанией.

Возобновить работу заведения должны 12 июня. В этот день откроется точка на Тверской улице в Москве, в районе метро «Пушкинская». Она же была первым рестораном сети, заработавшим в СССР.