Российский «Макдоналдс» зарегистрировал домен veseloivkusno.ru

ЗАО «Москва-Макдоналдс» зарегистрировало домен veseloivkusno.ru

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Москва-Макдоналдс» во главе с генеральным директором «Макдоналдс» в России зарегистрировало домен veseloivkusno.ru, следует из данных реестра доменов Whois.

Имя было зарегистрировано 26 мая, домен зарегистрирован «Региональным сетевым информационным центром».

ЗАО «Москва-Макдоналдс» зарегистрировано в декабре 1994 года с уставным капиталом 65 тысяч рублей на Газетном переулке в Москве, где располагался один из ресторанов «Макдоналдс» в столице.

Ранее сообщалось, что в процессе смены названия «Макдоналдс» в России рассматриваются четыре варианта, среди которых «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Соответствующие заявки поданы в Роспатент.

Гендиректор «Макдоналдса» в России Олег Пароев подчеркивал, что название новой сети не будет содержать никакой отсылки к прежней компании, в том числе не сохранится фирменная буква «М». По его словам, такой логотип явно указывал бы на связь с международной компанией.

Возобновить работу заведения должны 12 июня. В этот день откроется точка на Тверской улице в Москве, в районе метро «Пушкинская». Она же была первым рестораном сети, заработавшим в СССР.

Новым владельцем «Макдоналдса» стал сооснователь «НефтеХимСервиса» бизнесмен Александр Говор, ранее управлявший рядом одноименных заведений по франшизе в Сибири. Ему достались все 850 заведений сети в России.