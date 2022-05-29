В «Макдоналдсе» отреагировали на сообщения о новом меню

В пресс-службе «Макдоналдса» назвали слухами информацию о новом меню в ресторанах России

Представители сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» отказались давать комментарии по поводу обновлений меню, из которого пропадут некоторые позиции. Об этом сообщают «Известия».

В пресс-службе ресторана назвали слухами сообщения о том, что популярный бургер «Биг Мак» уберут из меню российского аналога «Макдоналдса». «Меню еще в разработке», — отреагировали на новости в ресторане.

Ранее сообщалось, что в процессе смены названия «Макдоналдс» в России рассматриваются четыре варианта, среди которых «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Соответствующие заявки были поданы в Роспатент.

Гендиректор «Макдоналдса» в России Олег Пароев подчеркивал, что название новой сети не будет содержать никакой отсылки к прежней компании, в том числе не сохранится фирменная буква «М». По его словам, такой логотип явно указывал бы на связь с международной компанией.