Раскрыты подробности о меню «Макдоналдс» после открытия

Глава Подмосковья Воробьев заявил о сохранении меню «Макдоналдс» на 95% после открытия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что рестораны «Макдоналдс», приобретенные сооснователем «НефтеХимСервиса» Александром Говором, откроются в середине июня. Большинство блюд из меню сохранятся, рассказал глава региона в интервью РБК.

Воробьев сообщил, что сырье для ресторанов «Макдоналдс» было российским, однако для некоторых ингредиентов пришлось искать «точечную» замену. Он раскрыл подробности о меню ресторанов после открытия и заявил о его сохранении на 95 процентов.

«Компания к середине июня готова будет открыть все свои точки. За время приостановки она проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом», — обещал глава Подмосковья.

По словам Воробьева, фастфуд-сеть в России изменит название. При этом весь персонал «Макдоналдс» в регионе — 10 тысяч сотрудников ресторанов и 15 тысяч сотрудников поставщиков — продолжит работать, а поставщики сохранят контракты.

«У нас порядка 140 точек по области: половина всей говядины и свинины там — подмосковные поставщики, одноразовая посуда и упаковка из Ивантеевки, 80 процентов сыра и 100 процентов молочных смесей — из Раменского, 60 процентов салатов и овощей — из "Белой дачи" в Котельниках. так по большинству направлений — топпинги, сиропы, панировка, сахар — все, если не производится у нас в Подмосковье, то по меньшей мере привозится компаниями, зарегистрированными у нас», — заключил он.

В том же интервью Воробьев высказался о национализации иностранных компаний. Он считает, что этого не произойдет, поскольку «у российских компаний есть репутация».

