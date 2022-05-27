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Глава Подмосковья высказался о национализации иностранных компаний

Глава Подмосковья Воробьев исключил национализацию уходящих из России зарубежных компаний
Андрей Воробьев

Андрей Воробьев. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о возможной национализации иностранных компаний, уходящих из России. По его мнению, для этого явления нет предпосылок. Об этом Воробьев рассказал в интервью РБК.

Воробьев исключил национализацию зарубежных компаний, поскольку считает, что до нее не дойдет. Кроме того, он заявил о неэффективности внешнего управления и успешном будущем бизнеса в регионе.

«У российских компаний есть репутация. Я сам занимался бизнесом и не помню случая, чтобы кто-то наплевательски относился к нашей культуре предпринимательства. Поэтому с нашим бизнесом все будет хорошо», — спрогнозировал глава Подмосковья.

Воробьев добавил, что в Подмосковье присутствуют 186 крупных брендов с выручкой больше 1 миллиарда в год из 30 стран мира. В этих компаний трудятся около 100 тысяч человек, которые пополняют бюджет 50 миллиардами рублей налогов. Девять компаний уже объявили о продаже, а четыре перешли под российское управление. Среди них «Макдоналдс», Valio, Obi и Stora Enso Packaging.

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По словам главы региона, еще пять компаний заявили о намерении передать бизнес. Это Holcim, Huhtamaki, Henkel, «Болл Наро-Фоминск» и Reckitt Benckiser. «Кстати, мы получили 7 заявок от российских бизнесменов, которые хотят купить иностранный бизнес. Но никто не торопится пока продавать. Уйти с рынка легко, а вернуться почти невозможно», — подчеркнул Воробьев.

Кроме того, губернатор призвал IKEA принять «мудрое решение». Он напомнил, что компания продлила выплату зарплат своим сотрудникам до сентября.

«Поставщики — наши компании — в том числе шесть подмосковных. Сейчас большинство уже работает с сетью Hoff. IKEA — стратегический инвестор, мы им ничего плохого не делали, надеюсь, и они нам не собираются», — заключил глава региона.

Ранее Воробьев рассказал о проектах по импортозамещению. По его словам, в Подмосковье существует 117 подобных инициатив. «Все они находятся в движении», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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