Появились подробности об отравлении будущих прокуроров на банкете в российском городе

Банкет в Екатеринбурге, на котором отправились будущие прокуроры, стоил миллион

За банкет в кафе «Версаль» выпускники Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) заплатили около миллиона рублей. Об этом пишет E1.RU.

В эту стоимость входит только еда, отдельно будущие прокуроры также оплатили аренду зала. За банкет каждый студент отдал около четырех тысяч рублей. Всего гостей было 244 человека.

Глава отдела продаж компании Richmondrest, где находится зал, Ирина Тихомирова рассказала, что пока причина массового отравления неизвестна — нужно ждать результаты анализов продукции.

Ранее стало известно, что у выпускников обнаружили сальмонеллез. Они отмечали праздник в кафе «Версаль». Студенты ели мясо, рыбу и пили алкоголь. После этого в больнице оказались 12 человек. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

