Российским полицейским начали компенсировать взятки

В Ростовской области полицейским начали компенсировать взятки

В Ростовской области полицейским начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Главного управления МВД России по региону Александра Речицкого.

По его словам, за стойкую антикоррупционную позицию сотрудника возвращают деньги, которые были предложены взяткодателем. А те, кто предлагал вознаграждения, становятся фигурантами уголовного дела. За июнь и июль таким образом уже было возбуждено 25 уголовных дел.

По приказу Речицкого сотруднику возвращается точно та сумма, которую предлагал взяткодатель.

Ранее в Петербурге полицейского задержали при получении взятки фальшивыми деньгами.

