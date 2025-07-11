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17:00, 11 июля 2025Силовые структуры

Российского полицейского задержали при получении взятки фальшивыми деньгами

«78.ru»: Глава отдела полиции в Петербурге арестован за посредничество во взятке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд в Санкт-Петербурге арестовал начальника 43-го отдела полиции по Петроградскому району Мурада Канчиева, обвиненного в посредничестве при получении взятки. Об этом сообщает «78.ru».

Канчиев пробудет в СИЗО до 8 сентября.

По данным следствия, полицейский узнал, что некие люди хотят избежать ответственности за дачу взятки, и согласился помочь им. Он должен был забрать у них 17 миллионов рублей в качестве новой взятки и передать деньги получателю.

В июне силовик получил 10 миллионов рублей двумя суммами, а в следующем месяце должен был забрать еще миллион. Во время получения взятки фальшивыми купюрами его задержали.

Ранее прокурор запросил 10 лет колонии строгого режима экс-главе службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковнику Илье Тимофееву.

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