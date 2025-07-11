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14:36, 11 июля 2025Силовые структуры

Отвечавшему за утилизацию бронетехники в Минобороны России полковнику запросили срок

Прокурор запросил полковнику Тимофееву 10 лет колонии за крупную взятку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прокурор запросил десять лет колонии строгого режима экс-главе службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковнику Илье Тимофееву. Об этом сообщает ТАСС.

Гособвинение попросило признать полковника виновным в получении взятки в особо крупном размере, назначить ему штраф в размере 5,9 миллиона рублей, лишить звания и права на семь лет занимать должности на госслужбе. Защита Тимофеева настаивает на невиновности подсудимого, сам он также не признал вину.

Сообщалось, что взятка, вменяемая полковнику, составляла около трех миллионов рублей. Их Тимофеев, по версии следствия, получил в 2021 году за помощь в подписании госконтрактов.

Ранее стало известно, что в Приморье трое бизнесменов причинили ущерб бюджету России на 7,6 миллиарда рублей.

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