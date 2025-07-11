Отвечавшему за утилизацию бронетехники в Минобороны России полковнику запросили срок

Прокурор запросил полковнику Тимофееву 10 лет колонии за крупную взятку

Прокурор запросил десять лет колонии строгого режима экс-главе службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковнику Илье Тимофееву. Об этом сообщает ТАСС.

Гособвинение попросило признать полковника виновным в получении взятки в особо крупном размере, назначить ему штраф в размере 5,9 миллиона рублей, лишить звания и права на семь лет занимать должности на госслужбе. Защита Тимофеева настаивает на невиновности подсудимого, сам он также не признал вину.

Сообщалось, что взятка, вменяемая полковнику, составляла около трех миллионов рублей. Их Тимофеев, по версии следствия, получил в 2021 году за помощь в подписании госконтрактов.

Ранее стало известно, что в Приморье трое бизнесменов причинили ущерб бюджету России на 7,6 миллиарда рублей.