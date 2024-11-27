Обвиняемый в получении взятки экс-глава службы ГАБТУ Минобороны отказался признать вину

Экс-глава службы ГАБТУ Минобороны Тимофеев не признал вину в получении взятки

В Московском гарнизонном военном суде обвиняемый в получении взятки экс-глава службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковник Илья Тимофеев отказался признать вину. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на первом слушании дела по существу Тимофеев заявил, что обвинение ему непонятно. «Виновным себя не признаю», — сказал он.

Ранее сообщалось, что полковник обвиняется в получении почти трех миллионов рублей в качестве взятки и в злоупотреблениях должностными полномочиями. Материалы дела были переданы в прокуратуру 30 июля.