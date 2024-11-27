Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:51, 27 ноября 2024Силовые структуры

Военный суд отказался вернуть в прокуратуру дело полковника Минобороны

Военный суд не вернул в прокуратуру дело полковника ГАБТУ Минобороны Тимофеева
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Обвиняемый в получении взятки экс-глава службы ГАБТУ Минобороны отказался признать вину

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Военный суд не вернул в прокуратуру дело бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Ильи Тимофеева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Тимофеева Юлию Нитченко.

Адвокат сказала, что военный суд отказался удовлетворять их с Тимофеевым ходатайства о возвращении материалов уголовного дела в прокуратуру на дополнительное расследование.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в получении почти трех миллионов рублей в качестве взятки полковник Тимофеев отказался признать вину. Он заявил, что обвинение ему непонятно.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киллер самой известной ОПГ Казани хочет выйти на волю из «Черного дельфина». Он готов сдать заказчиков громкого убийства

      Взрыв прогремел в пятиэтажке в российском регионе

      Рубль укрепился после сообщения ЦБ о прекращении покупки валюты

      Россиянин подал в суд на фитнес-клуб из-за порванных плавок

      Попавшегося со взяткой замгубернатора российского региона арестовали

      Зеленский подпишет закон о повышении налогов

      Французские СМИ уличили в предвзятом отношении к Сафонову из-за гражданства

      Неизвестный напал на туристку во время экскурсии и сломал ей челюсть

      В ООН заявили о намерении Байдена «поднагадить» Трампу

      США выбрали Falcon Heavy для запуска аппарата с плутонием-238

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше