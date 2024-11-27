Военный суд отказался вернуть в прокуратуру дело полковника Минобороны

Военный суд не вернул в прокуратуру дело полковника ГАБТУ Минобороны Тимофеева

Военный суд не вернул в прокуратуру дело бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Ильи Тимофеева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Тимофеева Юлию Нитченко.

Адвокат сказала, что военный суд отказался удовлетворять их с Тимофеевым ходатайства о возвращении материалов уголовного дела в прокуратуру на дополнительное расследование.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в получении почти трех миллионов рублей в качестве взятки полковник Тимофеев отказался признать вину. Он заявил, что обвинение ему непонятно.