Дело полковника ГАБТУ Минобороны РФ о взятке передано в прокуратуру

Дело экс-начальника службы ГАБТУ Минобороны РФ Тимофеева передали в прокуратуру

Военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Ильи Тимофеева. Об этом сообщает ТАСС.

Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Экс-начальник ГАБТУ ведомства обвиняется в получении взятки в размере почти три миллиона рублей и в злоупотреблениями должностными полномочиями.

Ранее фигурант по делу бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова передал генералу взятку в виде земельного участка и дома. По данным следствия, стоимость переданной в Краснодаре недвижимости превысила 30 с половиной миллионов рублей. Эта сумма появилась в СМИ вскоре после задержания высокопоставленного военного.