Раскрыты подробности взятки бывшему кадровику Минобороны Кузнецову

Фигурант по делу бывшего кадровика Минобороны Кузнецова дал взятку домом

Фигурант по делу бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова передал генералу взятку в виде земельного участка и дома. Об этом в среду, 10 июля, со ссылкой на Следственный комитет России (СКР) сообщает ТАСС.

По данным следствия, стоимость переданной в Краснодаре недвижимости превысила 30 с половиной миллионов рублей. Эта сумма появилась в СМИ вскоре после задержания высокопоставленного военного. По версии следствия, Мартиросян, занимающийся гостиничным бизнесом, дал взятки на общую сумму 30,5 миллиона рублей Кузнецову за заключение с фирмой Мартиросяна госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму 372,3 миллиона рублей.

9 июля 235-й гарнизонный военный суд оставил генерал-лейтенанта Кузнецова в СИЗО до 12 октября.