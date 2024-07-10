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19:15, 10 июля 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности взятки бывшему кадровику Минобороны Кузнецову

Фигурант по делу бывшего кадровика Минобороны Кузнецова дал взятку домом

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Фигурант по делу бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова передал генералу взятку в виде земельного участка и дома. Об этом в среду, 10 июля, со ссылкой на Следственный комитет России (СКР) сообщает ТАСС.

По данным следствия, стоимость переданной в Краснодаре недвижимости превысила 30 с половиной миллионов рублей. Эта сумма появилась в СМИ вскоре после задержания высокопоставленного военного. По версии следствия, Мартиросян, занимающийся гостиничным бизнесом, дал взятки на общую сумму 30,5 миллиона рублей Кузнецову за заключение с фирмой Мартиросяна госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму 372,3 миллиона рублей.

9 июля 235-й гарнизонный военный суд оставил генерал-лейтенанта Кузнецова в СИЗО до 12 октября.

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      Владимир Седов
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