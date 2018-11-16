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Журналисты «вывезли» семью Раймонда Паулса из Латвии

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Родственники композитора Раймонда Паулса, которых ранее журналисты «уличили» в эмиграции из Латвии, на самом деле не покидали родину. Об этом народный артист СССР рассказал газете «Комсомольская правда».

По его словам, информация о переезде его семьи недостоверна. «Все мы живем здесь, в Латвии, все на месте и ничего не думаем. Меня даже приглашали выступать в Москву, и то я туда не поехал», — заявил он.

Паулс добавил, что впервые слышит об этом, назвав слухи об эмиграции фейком и ерундой. Он подчеркнул, что только одна его внучка сейчас находится за границей, другая вернулась в Ригу после окончания университета.

Ранее, 16 ноября, РИА Новости сообщали, что родственники композитора эмигрировали из Латвии. «Все уехали. Такая тенденция — у всех, у кого есть деньги», — приводило агентство его цитату.

Композитор родился в Риге в 1936 году. С 1989-го по 1993 год он возглавлял Министерство культуры Латвии.

Население Латвии составляет около 1,9 миллиона человек. В 2017 году Латвия находилась на третьем месте по сокращению численности населения в ЕС с показателем ежегодной депопуляции в один процент общего числа жителей. Демографы подсчитали, что при существующих уровнях рождаемости и смертности население Латвии может исчезнуть через сто лет.

В августе 2017 года на Паулса подали жалобу из-за выступления на русском языке в Латвии. На посвященном годовщине города Лудза празднике он произнес приветственную речь по-русски. Отмечалось, что большую часть выступления Паулс говорил на латышском. Позднее он прокомментировал это, назвав жалобщика больным дураком, и призвал не обращать на таких людей внимания.

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