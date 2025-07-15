Нью-йоркский метрополитен не выдержал ливней

Мощные ливни затопили метро Нью-Йорка

Нью-Йорк застали врасплох мощные ливни. Ненастье парализовало транспортное движение и работу городского метрополитена, пишет Guardian.

Сильные осадки накрыли северо-восток Соединенных Штатов в понедельник, 14 июля. В дождевой осаде оказался Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания. Местные дороги превратились в полноводные реки, автомобили застряли в потоках воды. Из-за потопа и упавших деревьев были частично перекрыты основные магистрали Нью-Йорка Сомилл-Ривер-Паркуэй и Кросс-Бронкс-Экспрессвей.

Они хлынули и в подземку — в результате оказались затоплены станции нью-йоркского метро. Спасаясь от прибывающей воды, пассажирам пришлось встать на сиденья в вагонах. Как сообщают в управлении городского транспорта, несколько линий метрополитена были перекрыты, многие продолжили работать, но с серьезными задержками. По сведения нью-йоркских экстренных служб, наводнения зафиксированы также в районе Средней долины Гудзона. Предупреждение о наводнении объявили и в Статен-Айленде.

Губернатор Нью-Джерси ввиду угрозы наводнений объявил в штате чрезвычайное положение. Жителей призывают оставаться дома и воздержаться от передвижения по городу. Паводковые воды заблокировали крупную трассу в местном городе Скотч-Плейнс. В Норт-Плейнфилд на фоне непогоды загорелся дом. Жильцов удалось заблаговременно эвакуировать.

На юго-востоке Пенсильвании также объявили чрезвычайное положение. Менее чем за пять часов объем выпавших осадков в регионе превысил 178 миллиметров. В некоторых домах уровень воды достиг полутора метра. Пострадавших нет.

В конце июня разрушительные наводнения накрыли Китай, в частности провинции Гуйчжоу и Гуанси на юго-западе республики. Паводковыми водами затопило торговые центры, паркинги, автотрассы. Разгула стихии не выдержали и мосты.