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21:17, 24 июня 2025Экономика

Китай накрыли разрушительные наводнения

Китайские провинции Гуйчжоу и Гуанси накрыли разрушительные наводнения
Виктория Клабукова

Фото: cnsphoto / Reuters

Несколько китайских провинций накрыли мощные наводнения. О разгуле стихии пишет Reuters.

Как сообщается, жертвами катаклизма стали провинции Гуйчжоу и Гуанси на юго-западе КНР. После череды ливней местные реки вышли из берегов. Дороги погрузились в воду, машины уносит стремительным потоком на подземные парковки. Торговые центры и учреждения оказались затоплены. Мосты и трассы также не выдерживают натиска селей. Больше 300 тысяч человек эвакуированы в прибрежных городах Конгцзяне и Жунцзяне. Жителей наиболее уязвимых территорий призывают взбираться на возвышенности.

Ранее в Сочи заметили смерчи. Вихри образовались над морем и принесли с собой ливни. Сильные дожди хлестали в курортном Сочи и на прошлой неделе. После такого ненастья из берегов вышла река Херота и затопила Адлер. Часть города осталась без электричества.

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