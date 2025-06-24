Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:15, 24 июня 2025Моя страна

Мощные смерчи заметили в российском регионе

Мощные смерчи над морем в Сочи сняли на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Над морем в Сочи в Краснодарском крае заметили мощные смерчи. Об этом сообщает «Блокнот Сочи».

Ливень и шквалистый ветер обрушились на побережье вечером 23 июня. Туристы заметили смерчи, образовавшиеся над морем. По данным синоптиков, больше осадков на территории Сочи не ожидается.

Ранее сообщалось, что жители Туапсинского района стали свидетелями редкого природного явления — горизонтального смерча, который образовался над Черным морем. На кадрах видна воронка, начало которой образовалось над водой, а ее верх шел параллельно земле и ушел к облакам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к Нетаньяху с просьбой

    Раскрыты особенности выпущенной ВСУ по России ракеты «Нептун»

    Израиль решил воздержаться от ударов по Ирану

    Проржавевший фургон Пригожина заметили во дворе отеля в российском городе

    Зеленский оценил возможности Украины в производстве дронов и пожаловался на нехватку денег

    Россиянин случайно купил роскошные кроссовки за 3900 рублей

    Стало известно о проникших в российское приграничье украинских диверсантах

    Раскрыт неожиданный механизм улучшения памяти

    Обвиненного в теракте в Москве бойца ММА уличили в симулировании

    Мусор научились превращать в лекарство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости