Мощные смерчи заметили в российском регионе

Мощные смерчи над морем в Сочи сняли на видео

Над морем в Сочи в Краснодарском крае заметили мощные смерчи. Об этом сообщает «Блокнот Сочи».

Ливень и шквалистый ветер обрушились на побережье вечером 23 июня. Туристы заметили смерчи, образовавшиеся над морем. По данным синоптиков, больше осадков на территории Сочи не ожидается.

Ранее сообщалось, что жители Туапсинского района стали свидетелями редкого природного явления — горизонтального смерча, который образовался над Черным морем. На кадрах видна воронка, начало которой образовалось над водой, а ее верх шел параллельно земле и ушел к облакам.

