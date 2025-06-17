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13:54, 17 июня 2025Моя страна

Редкий горизонтальный смерч образовался над Черным морем и попал на видео

В Туапсе над Черным морем образовался горизонтальный смерч и попал на видео
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Жители Туапсинского района стали свидетелями редкого природного явления — горизонтального смерча, который образовался над Черным морем. Россияне смогли снять его на видео, которое публикует Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

На кадрах видна воронка, начало которой образовалось над водой, а ее верх шел параллельно земле и ушел к облакам.

«Его почти потрогать можно», — поделился впечатлениями оператор, подметив, что сам смерч «какой-то гнутый».

Ранее стало известно, что на черноморском побережье Краснодарского края обрушившиеся из-за ливней скалы вызвали задержку десяти поездов на перегоне Туапсе — Шепси.

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