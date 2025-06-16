00:58, 16 июня 2025

Наводнение накрыло Сочи после проливных дождей

Мощное наводнение накрыло Сочи после проливных дождей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Видео: Telegram / Shot

После проливных дождей Сочи накрыло мощное наводнение, пишет Telegram-канал Shot.

На опубликованных кадрах видно, как город затопило после ливней, это создает неудобства для движения машин и людей.

Отмечается, что вода из реки Хероты вылилась на улицы Адлера. «Без электричества осталась часть города. Местные жители утверждают, что на одной из улиц видели несколько ударов молний по зданиям», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

В декабре 2024 года в Сочи из-за беспрецедентных осадков сошли многочисленные крупные оползни.

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