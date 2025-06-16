Мощное наводнение накрыло Сочи после проливных дождей

Видео: Telegram / Shot

После проливных дождей Сочи накрыло мощное наводнение, пишет Telegram-канал Shot.

На опубликованных кадрах видно, как город затопило после ливней, это создает неудобства для движения машин и людей.

Отмечается, что вода из реки Хероты вылилась на улицы Адлера. «Без электричества осталась часть города. Местные жители утверждают, что на одной из улиц видели несколько ударов молний по зданиям», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

В декабре 2024 года в Сочи из-за беспрецедентных осадков сошли многочисленные крупные оползни.