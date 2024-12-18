В Сочи из-за беспрецедентных ливней сошли крупные оползни

Мэр Прошунин: из-за беспрецедентных ливней сошло 13 оползней

В Сочи из-за беспрецедентных осадков сошли многочисленные крупные оползни. Об этом сообщил мэр российского города Андрей Прошунин в Telegram-канале.

По словам градоначальника, основной удар стихии в ночь на 18 декабря пришелся на Хостинский и Адлерский районы. «В целом по городу зафиксировано порядка 13 оползневых процессов, повреждено 8 участков дорог. Множественные нарушения зафиксированы на объектах газовой и энергетической инфраструктуры. На заседании комитета по чрезвычайным ситуациям скоординировали действия со всеми службами, чтобы как можно быстрее восстановить нарушения и вернуть в дома жителей свет, газ, тепло», — доложил он.

Прошунин отметил, что в связи со спровоцированными ливнями оползнями самая тяжелая ситуация наблюдается в селах Бестужевское и Семеновка, добавив, что транспортное сообщение со вторым населенным пунктом в настоящий момент прервано. Мэр Сочи рассказал, что специалисты проводят оценку всех пострадавших от оползней участков и принимают все меры, для того чтобы в кратчайшие сроки восстановить транспортное сообщение.

Прошунин заверил, что, как только грунт стабилизируется, аварийно-восстановительные работы будут начаты незамедлительно. «В самых сложных участках вводим режим ЧС», — заключил он.

Ранее стало известно, что в Сочи река Херота вышла из берегов. В результате разлива водой затопило дворы нескольких домов, на некоторых улицах отключили свет.