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16:12, 18 декабря 2024Экономика

В Сочи из-за беспрецедентных ливней сошли крупные оползни

Мэр Прошунин: из-за беспрецедентных ливней сошло 13 оползней
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЛивень в Сочи

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Сочи из-за беспрецедентных осадков сошли многочисленные крупные оползни. Об этом сообщил мэр российского города Андрей Прошунин в Telegram-канале.

По словам градоначальника, основной удар стихии в ночь на 18 декабря пришелся на Хостинский и Адлерский районы. «В целом по городу зафиксировано порядка 13 оползневых процессов, повреждено 8 участков дорог. Множественные нарушения зафиксированы на объектах газовой и энергетической инфраструктуры. На заседании комитета по чрезвычайным ситуациям скоординировали действия со всеми службами, чтобы как можно быстрее восстановить нарушения и вернуть в дома жителей свет, газ, тепло», — доложил он.

Прошунин отметил, что в связи со спровоцированными ливнями оползнями самая тяжелая ситуация наблюдается в селах Бестужевское и Семеновка, добавив, что транспортное сообщение со вторым населенным пунктом в настоящий момент прервано. Мэр Сочи рассказал, что специалисты проводят оценку всех пострадавших от оползней участков и принимают все меры, для того чтобы в кратчайшие сроки восстановить транспортное сообщение.

Прошунин заверил, что, как только грунт стабилизируется, аварийно-восстановительные работы будут начаты незамедлительно. «В самых сложных участках вводим режим ЧС», — заключил он.

Ранее стало известно, что в Сочи река Херота вышла из берегов. В результате разлива водой затопило дворы нескольких домов, на некоторых улицах отключили свет.

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