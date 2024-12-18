Сочи затопила Херота

В Сочи река Херота вышла из берегов

В Адлерском районе Сочи из берегов вышла река Херота, сообщает Sochi1.ru.

Водой затопило дворы нескольких домов. На некоторых улицах отключили электричество. Так, в доме на Банановой улице вода начала подходить к подъезду. Также подтопление затронуло дворы ЖК «Морская симфония». Ночью на среду, 18 декабря, уровень воды в реке достиг 11,62 метра, увеличившись на 74 сантиметров всего за 70 минут.

Подтопление затронуло и федеральную трассу Сочи — Адлер, кроме того, здесь на дорогу рухнуло дерево, из-за чего образовалась пробка. В Лазаревском районе из берегов вышла река Восточный Дагомыс, однако там ситуация пока некритичная.

По прогнозам синоптиков, дождь продолжится в среду на протяжении всего дня, в городе действует штормовое предупреждение. Ранее синоптик пообещал жителям юга России «передышку» от неблагоприятных погодных условий в четверг, 19 декабря.