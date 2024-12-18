Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:12, 18 декабря 2024Экономика

Сочи затопила Херота

В Сочи река Херота вышла из берегов
Мария Черкасова

Фото: Telegram-канал «Служба спасения Сочи»

В Адлерском районе Сочи из берегов вышла река Херота, сообщает Sochi1.ru.

Водой затопило дворы нескольких домов. На некоторых улицах отключили электричество. Так, в доме на Банановой улице вода начала подходить к подъезду. Также подтопление затронуло дворы ЖК «Морская симфония». Ночью на среду, 18 декабря, уровень воды в реке достиг 11,62 метра, увеличившись на 74 сантиметров всего за 70 минут.

Подтопление затронуло и федеральную трассу Сочи — Адлер, кроме того, здесь на дорогу рухнуло дерево, из-за чего образовалась пробка. В Лазаревском районе из берегов вышла река Восточный Дагомыс, однако там ситуация пока некритичная.

По прогнозам синоптиков, дождь продолжится в среду на протяжении всего дня, в городе действует штормовое предупреждение. Ранее синоптик пообещал жителям юга России «передышку» от неблагоприятных погодных условий в четверг, 19 декабря.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названа сумма гонорара за теракт против генерала Российской армии

      В МИД России высказались о двойных стандартах США в отношении терроризма

      Захарова назвала причины игнорирования Западом теракта против генерала Кириллова

      Выявлена самая популярная схема мошенничества с жильем

      Сочи затопила Херота

      Артемий Лебедев посоветовал трудотерапию ничего не делающим россиянам

      Организатор теракта против российского генерала вел наблюдение с Украины в онлайн-режиме

      Одной категории россиян пообещали «передышку»

      В российском городе школьники-мигранты толпой избили 16-летнего сверстника

      Пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше