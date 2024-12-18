Одной категории россиян пообещали «передышку»

Синоптик Вильфанд: погода на юге России начнет меняться с 19 декабря

Передышка от неблагоприятных погодных условий на юге европейской части России наступит в четверг, 19 декабря. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В среду, 18 декабря, «очень сложная погода на юге России» продолжится, заявил синоптик. В Краснодарском крае прогнозируются осадки, особенно интенсивные в районе Сочи, преимущественно в виде дождя. Также ожидаются грозы и усиление ветра до 26-29 метров в секунду. В горах и предгорьях осадки будут выпадать в виде снега. В Крыму ожидаются дождь, в горах снег и мокрый снег, ветер с порывами до 28 метров в секунду.

Сложная погодная ситуация и на Северном Кавказе, где в среду ожидаются дождь, мокрый снег и сильный снег в горах, а также гололед, ветер до 23 метров в секунду. В Карачаево-Черкесии порывы ветра будут доходить до 27 метров в секунду, в Кабардино-Балкарии — до 30 метров в секунду. Аналогичная погода ожидается в северных и западных районах Ставрополя, на равнинных территориях.

Непогода на юге России связана с циклонической деятельностью, из-за которой происходят колебания температуры от положительных до отрицательных значений.