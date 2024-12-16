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14:56, 16 декабря 2024Экономика

Часть россиян предупредили об опасной погоде

Синоптик Вильфанд: опасные погодные явления ожидаются на юге России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

В ближайшие дни на юге России ожидаются интенсивные осадки и усиление ветра до 29 метров в секунду. Об опасной погоде предупредил часть россиян научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По прогнозам синоптика, в Ростовской области мокрый снег будет налипать на провода и деревья, порывы ветра достигнут 15-25 метров в секунду, а на дорогах образуется гололед. «Наиболее сложная ситуация — в Краснодарском крае, [прогнозируются] сильный дождь со снегом в сочетании с грозой, порывы ветра до 25 метров в секунду, в отдельных районах Краснодарского края — до 26-29 метров в секунду», — добавил Вильфанд.

Непогода на юге России связана с циклонической деятельностью, из-за которой происходят колебания температуры от положительных до отрицательных значений. Так, в ночь на 17 декабря в Краснодарском крае столбики термометров днем покажут ноль градусов, а днем — плюс 3-8 градусов.

Ранее жителям Москвы и области спрогнозировали ледяные дожди, снег и мокрый снег. Погода будет облачной, на дорогах — гололедица. Мокрый снег может налипнуть на ветви деревьев и провода, предупредили синоптики.

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