Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:40, 16 декабря 2024Экономика

Москвичам пообещали ледяные дожди

Синоптик Леус: столица окажется под влиянием теплого циклона
Мария Черкасова

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В понедельник, 16 декабря, столичный регион окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает KP.RU.

Жителей столицы ждут ледяные дожди, снег и мокрый снег. Погода будет облачной, на дорогах — гололедица. Мокрый снег может налипнуть на ветви деревьев и провода, добавил синоптик.

Температура воздуха днем в понедельник продержится на отметке от нуля до минус двух градусов, по области — от минус трех до плюс одного градуса. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, вечером с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно падать и составит 721 миллиметр ртутного столба, что существенно ниже нормы — на 25-27 единиц. Во вторник, 17 декабря, временами ожидается снег, гололедица и от нуля до минус двух градусов Цельсия.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столицы, что во второй половине дня в понедельник, 16 декабря, в Москву придут сильные снегопады, также ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на сообщения об отправке Асадом самолетов с тоннами валюты в Москву

      В ЕС призвали инициировать переговоры по Украине раньше Трампа

      Путин дал поручение по управлению армией России

      Белоусов назвал площадь взятых под контроль территорий в зоне СВО за год

      Белоусов раскрыл число потерь ВСУ за все время СВО

      Белоусов призвал Минобороны быть готовым к возможному военному конфликту с НАТО

      В сети восхитились образом Сары Джессики Паркер на кинофестивале

      Путин высказался о планах размещения США ракет средней дальности

      Путин заявил о скором серийном выпуске «Орешника»

      Военкор назвал два варианта для попавших в окружение бойцов ВСУ у Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше