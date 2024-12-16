Москвичам пообещали ледяные дожди

Синоптик Леус: столица окажется под влиянием теплого циклона

В понедельник, 16 декабря, столичный регион окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает KP.RU.

Жителей столицы ждут ледяные дожди, снег и мокрый снег. Погода будет облачной, на дорогах — гололедица. Мокрый снег может налипнуть на ветви деревьев и провода, добавил синоптик.

Температура воздуха днем в понедельник продержится на отметке от нуля до минус двух градусов, по области — от минус трех до плюс одного градуса. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, вечером с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно падать и составит 721 миллиметр ртутного столба, что существенно ниже нормы — на 25-27 единиц. Во вторник, 17 декабря, временами ожидается снег, гололедица и от нуля до минус двух градусов Цельсия.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столицы, что во второй половине дня в понедельник, 16 декабря, в Москву придут сильные снегопады, также ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.