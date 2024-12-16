Москвичей предупредили о метели

Синоптик Вильфанд: в Москву придет метель, ветер усилится до 17 м/с

В начале недели в Москву придут сильные снегопады, а ветер может усилиться до 17 метров в секунду. Об этом предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Интенсивность осадков увеличится во второй половине дня в понедельник, 16 декабря, уточнил синоптик. «Прогнозируются несколько характеристик: осадки, местами сильные, в виде снега, переходящего в мокрый снег, метель, ветер внушительный — 7-12 метров в секунду, периодически порывы будут достигать 17 метров в секунду, перемещение снежных масс на дороге, снежные заносы», — рассказал Вильфанд.

К вечеру ожидается потепление — снег станет мокрым, будет налипать на провода и деревья, а на дорогах может образоваться гололедица. Сугробы в столице до среды вырастут на четыре-пять сантиметров, отметил метеоролог.

Утром 16 декабря температура воздуха в Москве будет на уровне 2-3 градусов Цельсия, а днем — около нуля градусов. При этом вся неделя, по прогнозам синоптика, будет облачной. Во вторник снег не прекратится, дороги продолжат быть скользкими, а ветер усилится до 6-11 метров в секунду и периодами — до 17 метров в секунду.