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17:11, 15 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

В РПЦ ответили на заявление Зеленского о крещении «Руси-Украины»

Представитель РПЦ Кипшидзе: Изменение Зеленским церковного календаря — насилие
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Изменение президентом Украины Владимиром Зеленским церковного календаря — это форма насилия, заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал слова украинского лидера о крещении «Руси-Украины».

«Перенос празднования Рождества и других церковных праздников сделан в интересах борьбы с канонической Церковью на Украине, а также желанием разрушить единый для русских и украинцев календарь церковных праздников. Раскольники, признанные Фанаром, разумеется, приняли эту реформу», — рассказал Кипшидзе.

Сам факт того, что президент Зеленский, не имеющий отношения к христианству, меняет церковный календарь и навязывает его верующим, является формой насилия над их совестью

Вахтанг Кипшидзезампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Ранее Зеленский поздравил граждан страны с Днем крещения «Руси-Украины». В 2023 году украинский президент перенес День государственности Украины с 28 июля на 15 июля в связи с реформой церковного календаря.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что любое обсуждение Зеленским церковной тематики выглядит цинично на фоне того, что происходит на Украине с православными людьми.

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