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13:56, 15 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление Зеленского о крещении «Руси-Украины»

Сенатор Карасин: Жонглирования Зеленским церковной тематикой выглядят цинично
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Любое обсуждение президентом Украины Владимиром Зеленским церковной тематики выглядит цинично на фоне того, что происходит в стране с православными людьми, отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на слова украинского лидера о крещении «Руси-Украины».

Любые жонглирования Зеленским церковной тематикой, будь то переносы дат или что-то другое, выглядят удивительно цинично на фоне того, что происходит с реальными верующими православными людьми на Украине

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Люди, живущие на Украине, православные и не только, должны оценить степень цинизма и жонглирования этими понятиями, которые вызывают только чувство озлобленности, честно говоря», — прокомментировал Карасин.

Ранее Зеленский поздравил граждан страны с Днем крещения «Руси-Украины». В 2023 году украинский президент перенес День государственности Украины с 28 июля на 15 июля в связи с реформой церковного календаря.

В июле 2022 года Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси.

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