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17:20, 15 июля 2025Путешествия

Фургон путешественника взорвался вместе с ним на пляже в Европе

The Sun: Путешественник подорвался вместе с автодомом на пляже в Шотландии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: The Scottish Sun / YouTube

Кочующий путешественник подорвался вместе с автодомом, когда остановился на пляже в Европе. Об этом стало известно изданию The Sun.

14 июля в 7:15 утра в припаркованном на пляже Ист Бич (East Beach) в Лоссимуте, Шотландия, фургоне произошел взрыв, который выбил дверь машины. Очевидцы сообщили, что владелец дома на колесах чудом выжил — его увидели гуляющим по пляжу в одних шортах с обгоревшими бровями и спиной. Мужчина сказал соседям по кемпингу лишь: «Мой фургон сломался».

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Супруги Джерри и Сильвия Кросс, проживающие в соседнем автодоме, стали свидетелями событий. Из-за внезапного «удара» пара сперва решила, что в них врезалась машина. «Этот день рождения я никогда не забуду. Весь дом внезапно затрясся. Я подумала, что взорвалась бомба. К счастью, в тот момент по парковке никто не шел, потому что дверь соседа отлетела, словно ракета», — рассказала Кросс.

Очевидцы вызвали спецслужбы, которые доставили 59-летнего туриста в Королевскую больницу Абердина. Предполагаемой причиной взрыва стала утечка газа из баллона.

Ранее 84-летняя женщина направлялась в автодоме в испанский город и внезапно распахнула входную дверь. Пенсионерка выпала наружу и сразу попала под колеса проезжавшего мимо автомобиля.

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