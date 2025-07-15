Фургон путешественника взорвался вместе с ним на пляже в Европе

The Sun: Путешественник подорвался вместе с автодомом на пляже в Шотландии

Кочующий путешественник подорвался вместе с автодомом, когда остановился на пляже в Европе. Об этом стало известно изданию The Sun.

14 июля в 7:15 утра в припаркованном на пляже Ист Бич (East Beach) в Лоссимуте, Шотландия, фургоне произошел взрыв, который выбил дверь машины. Очевидцы сообщили, что владелец дома на колесах чудом выжил — его увидели гуляющим по пляжу в одних шортах с обгоревшими бровями и спиной. Мужчина сказал соседям по кемпингу лишь: «Мой фургон сломался».

Супруги Джерри и Сильвия Кросс, проживающие в соседнем автодоме, стали свидетелями событий. Из-за внезапного «удара» пара сперва решила, что в них врезалась машина. «Этот день рождения я никогда не забуду. Весь дом внезапно затрясся. Я подумала, что взорвалась бомба. К счастью, в тот момент по парковке никто не шел, потому что дверь соседа отлетела, словно ракета», — рассказала Кросс.

Очевидцы вызвали спецслужбы, которые доставили 59-летнего туриста в Королевскую больницу Абердина. Предполагаемой причиной взрыва стала утечка газа из баллона.

Ранее 84-летняя женщина направлялась в автодоме в испанский город и внезапно распахнула входную дверь. Пенсионерка выпала наружу и сразу попала под колеса проезжавшего мимо автомобиля.