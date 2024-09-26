Пенсионерка перепутала выход с туалетом и выпала из автодома прямо под колеса машины

Daily Mail: пенсионерка выпала из движущегося автодома в Испании и не выжила

Немецкая пенсионерка перепутала выход с туалетом и выпала из движущегося автодома прямо под колеса другой машины. О случившемся во время семейного путешествия сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 84-летняя женщина направлялась в испанский город Дения вместе с невесткой, которая была за рулем. Во время движения пенсионерка внезапно распахнула входную дверь и выпала наружу. Она угодила под колеса проезжавшего мимо автомобиля, выжить ей не удалось. Свидетелем произошедшего стал водитель грузовика.

Известно, что невестка не сразу заметила пропажу своей свекрови. Обнаружив, что автодом пуст, она остановилась на ближайшей заправке, где ее и нашла полиция. Правоохранители предполагают, что это был несчастный случай, поэтому водителя допрашивают в качестве свидетеля.

В августе на Бали британская туристка попала в аварию на мопеде, едва не лишилась ноги и была вынуждена заново учиться ходить. 28-летняя Энджел Уиллоус ехала по индонезийскому острову вместе с кузиной на одном байке. Они угодили в выбоину на дороге и упали, в результате чего металлическая стойка мопеда вонзилась в стопу британке.