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18:02, 26 сентября 2024Путешествия

Пенсионерка перепутала выход с туалетом и выпала из автодома прямо под колеса машины

Daily Mail: пенсионерка выпала из движущегося автодома в Испании и не выжила

Фото: Patrick Pleul / ZB / Globallookpress.com

Немецкая пенсионерка перепутала выход с туалетом и выпала из движущегося автодома прямо под колеса другой машины. О случившемся во время семейного путешествия сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 84-летняя женщина направлялась в испанский город Дения вместе с невесткой, которая была за рулем. Во время движения пенсионерка внезапно распахнула входную дверь и выпала наружу. Она угодила под колеса проезжавшего мимо автомобиля, выжить ей не удалось. Свидетелем произошедшего стал водитель грузовика.

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Известно, что невестка не сразу заметила пропажу своей свекрови. Обнаружив, что автодом пуст, она остановилась на ближайшей заправке, где ее и нашла полиция. Правоохранители предполагают, что это был несчастный случай, поэтому водителя допрашивают в качестве свидетеля.

В августе на Бали британская туристка попала в аварию на мопеде, едва не лишилась ноги и была вынуждена заново учиться ходить. 28-летняя Энджел Уиллоус ехала по индонезийскому острову вместе с кузиной на одном байке. Они угодили в выбоину на дороге и упали, в результате чего металлическая стойка мопеда вонзилась в стопу британке.

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      Марк Успенский
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