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13:27, 28 августа 2024Путешествия

Туристка попала в аварию на Бали, едва не лишилась ноги и училась ходить заново

Daily Mail: туристка попала в аварию на мопеде на Бали и едва не лишилась ноги

Фото: Garry Lotulung / AP

Британская туристка попала в аварию на мопеде на Бали, едва не лишилась ноги и была вынуждена заново учиться ходить. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 28-летняя Энджел Уиллоус ехала по индонезийскому острову вместе с кузиной на одном байке. Они угодили в выбоину на дороге и упали, в результате чего металлическая стойка мопеда вонзилась в стопу британке, оставив глубокую рану. Туристку срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По словам Уиллоус, местные врачи неумело промывали рану, из-за чего ее кузине, работающей медсестрой, пришлось контролировать их действия. Затем медики неправильно наложили швы пострадавшей, поэтому нога продолжала кровоточить, а вскоре и вовсе приобрела болезненный желтый оттенок.

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В таком состоянии девушка была вынуждена продолжить путешествие и отправилась в Австралию. Там она незамедлительно обратилась к врачам, которые обнаружили инфекцию в ране. Врачи сказали, что туристка рискует остаться без ноги. «Я не осознавала, насколько все плохо, пока не приехала в Австралию», — поделилась эмоциями Уиллоус.

Рану два раза тщательно промыли, однако заживление проходило медленно. Тогда врачи использовали часть кожи из паховой области британки, чтобы заменить ею кожу на стопе. После операции Уиллоус несколько месяцев училась ходить заново.

Ранее пара британских туристов попала в жесткую аварию в городе Кардамена на греческом острове Кос. Уточняется, что 28-летний мужчина ехал за рулем, а его 33-летняя возлюбленная была на пассажирском сиденье.

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      Марк Успенский
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