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20:06, 2 августа 2024Путешествия

В Греции туристка попала в аварию по вине возлюбленного и не выжила

Kosnews24: в Греции туристка попала в аварию по вине бойфренда и не выжила

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Пара британских туристов попала в жесткую аварию в городе Кардамена на греческом острове Кос. Подробности проводит местное издание Kosnews24.

Уточняется, что 28-летний мужчина ехал за рулем, а его 33-летняя возлюбленная была на пассажирском сидении. Внезапно турист выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, за рулем которого был 42-летний албанец.

Оба водителя отделались легкими травмами, но девушка не выжила по вине бойфренда. Уточняется, что врачи боролись за жизнь туристки несколько часов, однако спасти ее не удалось.

Виновника аварии позже арестовали, ему предъявили обвинения в лишении жизни по неосторожности.

В Великобритании двое пилотов лоукостера Ryanair попали в аварию и не выжили. Мужчины возвращались в аэропорт после 17-часовой рабочей смены.

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      Мария Борисова
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