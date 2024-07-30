Двое пилотов попали в аварию после 17-часовой смены и не выжили

The Sun: двое пилотов Ryanair попали в аварию на такси и не выжили

Двое пилотов британского лоукостера Ryanair попали в аварию по пути в аэропорт и не выжили. Об этом сообщило издание The Sun.

28-летний командир Мэтт Гринхалх и его 24-летний помощник Джейми Фернандес попали в ДТП на такси около 5:30 утра 11 июля. В тот день сотрудники авиакомпании завершили 17-часовую смену и следовали в аэропорт Ливерпуля.

По дороге их такси столкнулось с двумя грузовиками, после этого водителя доставили в больницу с серьезными травмами, а пилоты не смогли выжить.

Случившееся вызвало возмущение профсоюза Unite the Union. Там потребовали объяснений, почему Гринхалх и Фернандес были в пути так рано, а авиакомпания не предоставила им отель.

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