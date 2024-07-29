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17:04, 29 июля 2024Путешествия

Стюардесса накричала на попросившую плед пассажирку, сорвала рейс и попала на видео

Стюардесса Air Canada накричала на попросившую плед пассажирку и попала на видео

Стюардесса авиакомпании Air Canada накричала на попросившую плед пассажирку и сорвала рейс. Инцидент попал на видео, опубликованное в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на него обратил внимание портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

По данным источника, инцидент произошел в пятницу, 26 июля, на рейсе из Касабланки, Марокко, в Монреаль, Канада. На размещенных в сети кадрах бортпроводница разразилась гневной тирадой на французском и английском языках в адрес одной из путешественниц, которая замерзла и попросила дать ей одеяло.

«Я не хочу никаких издевательств над экипажем», — возмутилась стюардесса.

Как пишет источник, она попыталась снять с рейса пассажирку, но ее попутчики пригрозили, что тоже выйдут из салона в знак солидарности с женщиной. В итоге из-за конфликта самолету пришлось вернуться к терминалу. Рейс состоялся столько на следующий день, когда Air Canada нашла новую группу бортпроводников.

В феврале 2023 года пассажир Delta обвинил стюардессу авиакомпании в неподобающем обращении с ним и его женой. По его словам, бортпроводница попросила не смотреть на нее с «таким тупым выражением лица».

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      Алина Черненко
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