Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:01, 9 февраля 2023Путешествия

Рассерженная стюардесса назвала лицо пассажирки тупым и выгнала ее из самолета

Пассажир снял грубое общение стюардессы Delta на видео и пожаловался в Twitter

Кадр: @TTTwitty74

Пассажир Delta обвинил стюардессу авиакомпании в неподобающем обращении с ним и его женой — конфликт с бортпроводницей он снял на видео, а также пожаловался на ситуацию в Twitter. На историю обратили внимание в New York Post.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года на борту рейса ОрландоНью-Йорк, однако огласку получил только сейчас. Американец Томас Тодд (Thomas Todd) вместе с супругой летели в эконом-классе, однако из-за нехватки мест на багажных полках решили положить свои вещи в отсек пассажиров первого класса — это, по его словам, рассердило одну из стюардесс. Бортпроводница начала пренебрежительно общаться с парой: жену Тодда она попросила не смотреть на нее с «таким тупым выражением лица», а мужчине посоветовала внимательно смотреть видео о безопасности в полете, чтобы «хоть чему-то научиться».

Материалы по теме:
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

На опубликованных в сети кадрах попала часть разговора стюардессы и пассажиров: бортпроводница называет пару грубыми людьми и просит их перестать нажимать кнопки вызова членов экипажа. Также она сообщила, что выгонит чету с рейса, а вести съемку видео на борту запрещено.

Как стало известно, пассажиров действительно сняли с рейса и пересадили на другой, повысив им класс полета до первого. Тем не менее Тодд пожаловался, что авиакомпания попросила удалить все его посты об инциденте в интернете, но до сих пор так и не выплатила им компенсацию. Некоторые пользователи сети посчитали, что супругов неспроста сняли с рейса, а ролик мог быть провокацией для бортпроводницы.

Ранее в феврале сообщалось, что в сумке одного из пассажиров самолета United Airlines прямо в полете взорвался ноутбук. Членам экипажа удалось потушить возгорание с помощью огнетушителей, однако в процессе они надышались дымом — это привело к госпитализации четырех стюардесс после посадки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Обломки сбитого в приграничном российском регионе беспилотника ВСУ упали на дом
Рассерженная стюардесса назвала лицо пассажирки тупым и выгнала ее из самолета
Двоих полицейских приговорили к срокам за взятку от подозреваемого россиянина
Посол в Риме заявил о втягивании Италии в конфликт на Украине
Число погибших из-за взрыва газа в жилом доме в Новосибирске снова возросло
21-летний рэпер Macan купил BMW за 15 миллионов рублей
Последствия взрыва в жилой пятиэтажке в Новосибирске показали на видео
В Киеве решили снести сотни памятников в рамках декоммунизации
В ЛНР заявили о росте случаев использования самодельного химоружия Украиной
Иран поставит в Россию две тысячи автомобилей в марте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.