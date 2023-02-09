Рассерженная стюардесса назвала лицо пассажирки тупым и выгнала ее из самолета

Пассажир снял грубое общение стюардессы Delta на видео и пожаловался в Twitter

Пассажир Delta обвинил стюардессу авиакомпании в неподобающем обращении с ним и его женой — конфликт с бортпроводницей он снял на видео, а также пожаловался на ситуацию в Twitter. На историю обратили внимание в New York Post.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года на борту рейса Орландо — Нью-Йорк, однако огласку получил только сейчас. Американец Томас Тодд (Thomas Todd) вместе с супругой летели в эконом-классе, однако из-за нехватки мест на багажных полках решили положить свои вещи в отсек пассажиров первого класса — это, по его словам, рассердило одну из стюардесс. Бортпроводница начала пренебрежительно общаться с парой: жену Тодда она попросила не смотреть на нее с «таким тупым выражением лица», а мужчине посоветовала внимательно смотреть видео о безопасности в полете, чтобы «хоть чему-то научиться».

На опубликованных в сети кадрах попала часть разговора стюардессы и пассажиров: бортпроводница называет пару грубыми людьми и просит их перестать нажимать кнопки вызова членов экипажа. Также она сообщила, что выгонит чету с рейса, а вести съемку видео на борту запрещено.

Как стало известно, пассажиров действительно сняли с рейса и пересадили на другой, повысив им класс полета до первого. Тем не менее Тодд пожаловался, что авиакомпания попросила удалить все его посты об инциденте в интернете, но до сих пор так и не выплатила им компенсацию. Некоторые пользователи сети посчитали, что супругов неспроста сняли с рейса, а ролик мог быть провокацией для бортпроводницы.

Ранее в феврале сообщалось, что в сумке одного из пассажиров самолета United Airlines прямо в полете взорвался ноутбук. Членам экипажа удалось потушить возгорание с помощью огнетушителей, однако в процессе они надышались дымом — это привело к госпитализации четырех стюардесс после посадки.